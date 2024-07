Productes locals, l'aposta de la Fira de Sant Bartomeu d'Artesa de Segre

Artesa de Segre ultima la preparació de la 580 edició de la Fira de Sant Bartomeu, que estarà dedicada exclusivament a la gastronomia i els productes de proximitat i deixarà enrere els serveis, la maquinària agrícola i els automòbils. Aquesta serà la nova aposta del municipi després que entitats, comerços, productors i l’ajuntament hagin reformulat el certamen per recuperar el seu atractiu i consolidar-lo com un referent gastronòmic.

La regidora de Festes, Fires i Entitats, Maria Àngels López, va explicar que el certamen se celebrarà els dies 24 i 25 d’agost i comptarà amb un gran espai gastronòmic, amb mitja dotzena de formatgeries locals i el mateix nombre de cellers de la DO Costers del Segre a la zona d’Artesa de Segre. Hi haurà demostracions, degustacions i “més dinamisme a l’incorporar actuacions musicals, maridatges o una zona chill-out”. Els actes se celebraran a la plaça de l’ajuntament i hi haurà més d’una trentena d’expositors artesanals.

Marca Montsec per a fires, mercats i celebracions

La Fira de Sant Bartomeu, coneguda popularment com la Fira del Meló malgrat que ja no hi ha expositors amb aquest producte, suposarà el tret de sortida a la nova marca que promocionarà tots els certàmens que es desenvoluparan a la localitat. Es tracta de la marca Montsec. Segons l’edil de Fires i Festes, Maria Àngels López, “l’objectiu és posar en relleu el producte local que s’elabora als peus del Montsec”.

Aquesta iniciativa sorgeix de la necessitat de potenciar la producció artesanal elaborada al municipi i també en pobles veïns com Vilanova de Meià, Foradada o Alòs de Balaguer. A més, es convertirà en una eina més per divulgar el treball d’aquests elaboradors. La nova marca vol ser un revulsiu i un valor afegit per a tots els actes de la localitat. D’aquesta manera, la fira serà també la Fira de Sant Bartomeu i de Productes del Montsec, i els mercats i celebracions de la localitat portaran la marca Montsec. Va afegir que ja es treballa en la recuperació del mercat Tot d’Aquí, que se celebrava el segon diumenge de cada mes.