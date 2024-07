El retorn de la Transsegre de Balaguer

detail.info.publicated LAIA BERENGUER LUMBIERRES detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La capital de la Noguera va viure ahir la Transsegre com feia temps que no se celebrava: sense restriccions per sequera o per covid. Tanmateix, l'edició número 39 ha hagut d'afrontar diversos desafiaments que en dificulten la continuïtat: la falta de voluntaris i les traves burocràtiques. En total, 55 embarcacions i 450 tripulants van solcar el riu Segre.

“Preparats, llestos... Endavant!” Faltaven cinc minuts per a les quatre de la tarda quan, amb mitja hora de demora, sortien ahir les primeres embarcacions de perduts al riu. La Transsegre, la festa més multitudinària de la comarca de la Noguera, va recuperar ahir la seua activitat estrella després que la sequera impedís el descens d’embarcacions pel riu Segre fa un any. Al voltant de 55 embarcacions i 450 tripulants, la gran majoria locals o procedents d’altres municipis lleidatans, es van aventurar a navegar.

Per a aquesta edició, la número 39, l’organització havia limitat el recorregut i només estava permès el descens entre Gerb i Balaguer. Així doncs, la baixada que abans se solia desenvolupar en dos dies –dissabte i diumenge– va quedar reduïda a un i es va eliminar el clàssic tram entre Camarasa i Sant Llorenç de Montgai.

La festa va començar a mig matí a Gerb, amb una matinal musical al camp de futbol. Com a novetat, els joves del poble havien previst una fideuà marinera per als tripulants de les embarcacions, que van agafar així forces per a la baixada. Un cop van ser al partidor de Gerb, les mànegues, els cubells i les pistoles d’aigua, així com els barrets de palla –que eren la peça estrella d’aquesta festa, juntament amb les armilles salvavides– van alleujar una mica la sensació de calor. Els que no la podien aguantar es capbussaven al riu, fins i tot abans del tret de sortida. Hidratar periòdicament els pneumàtics que conformaven les embarcacions era imperatiu perquè no es punxessin en l’adust terreny de pedres. Alguns grups que s’estrenaven enguany lluïen una L de principiants per alertar de la seua inexperiència. “Remeu, va, remeu! Vosaltres podeu!”, cridava una membre de l’organització a una de les barques que acabava de salpar.

La primera embarcació va arribar al parc de la Transsegre de Balaguer a les 17.15 hores. La resta la van anar seguint, primer a comptagotes i després, en pilot. Lleida TV va emetre en directe l’arribada en un programa especial amb Mariví Chacón i Josep Cambray. Al mateix parc els esperava una tarda de música electrònica amb DJ.Ja entrada la nit, la festa va continuar a la canalització amb els concerts gratuïts de La Fúmiga, Band The Cool, Estopaos i Mon DJ.

Falta de voluntaris i sequera, els principals desafiaments

En aquesta Transsegre, la participació s’ha restringit a un màxim de 10 tripulants per bot i a un total de 100 embarcacions, en lloc de les habituals 200.

Aquesta no ha estat l’única limitació que ha patit aquesta edició. “Les autoritats ens posen cada vegada més traves burocràtiques per accedir al tram entre Camarasa i Sant Llorenç, ja que es tracta d’una reserva natural salvatge”, va argumentar Gemma Guarné, presidenta de l’organització de la Transsegre. “La nostra petita associació no pot assumir elaborar el pla d’autoprotecció que ens exigeix l’administració”, va afegir. La falta de voluntariat és una de les principals dificultats que suporten i per això, el nou format de la festa “de moment, ha vingut per quedar-se”, va assegurar Guarné. Malgrat que aquest any el cabal està en millors condicions que el 2023 (quan no es va celebrar per la sequera), l’ajuntament de Balaguer va demanar més dotació d’aigua perquè les barques naveguessin amb més fluïdesa, segons va explicar l’alcaldessa del municipi, Lorena González. L’assignació de més cabal es va autoritzar sense problema, va dir.