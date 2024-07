Festa del comerç i la restauració a Balaguer

Els comerços de Balaguer van treure ahir les botigues al carrer en una jornada festiva en la qual comerciants, restaurants i empreses de serveis de la capital van obrir fins passada la mitjanit amb descomptes en les compres, gran varietat de tapes i activitats paral·leles per als més petits.

És una iniciativa que l’entitat de comerciants de la capital de la Noguera ACB va haver d’anul·lar fins en dos ocasions per l’amenaça de pluja en les últimes setmanes. Finalment, la festa del comerç FesT&Tardeig es va celebrar ahir als carrers Barcelona, Pare Sanahuja, Doctor Fleming, passeig de l’Estació i Sant Lluís. Es va unir a la celebració d’A Ritme d’Estiu, una activitat de la Paeria i comerciants per promocionar el comerç de proximitat. A primera hora de la tarda, la festa va començar amb el concert de Pau Culleré, participant del programa Eufòria, que va donar el tret de sortida a la celebració. Van ser molts els veïns que van passejar per aquests carrers per trobar la millor oferta. Unflables per als petits, concerts, exhibicions de ball i tallers es van anar succeint al llarg de la tarda i la nit. Els visitants van poder disfrutar d’una àmplia selecció de tapes, vins i degustacions que van preparar mitja dotzena de bars i restaurants de la capital. El president de l’entitat ACB, Josep Maria Rovira, va assegurar que, després d’ajornar la festa en dos ocasions, “la previsió de participació era molt bona”.