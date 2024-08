El vell ajuntament de Cabanabona , a la venda per moblar el nou

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Cabanabona ha posat a la venda la seua antiga seu per a ús residencial. L’ha tret a subhasta per obtenir liquiditat amb què moblar i ultimar alguns detalls del nou consistori. Des de l’any passat es troba a l’edifici de la Rectoria i el comparteix amb al Casal Social.

L’alcalde de Cabanabona, Lluís Clotet, va explicar que “l’edifici era antigament una escola i al pis de dalt solia viure-hi el que fos mestre i fins i tot alguna família segons he pogut saber”. Va afegir que “és una casa adossada, ideal per a una família i amb moltes possibilitats”. L’edifici, ubicat al carrer Vilalta, compta amb tres plantes i una superfície total útil de 178 metres quadrats. Les dos cases contigües a l’immoble estan habitades.

Amb l’obtingut en la subhasta, es moblarà el nou consistori i s’instal·laran plaques solars

L’edifici està classificat com un bé patrimonial i el pressupost base de licitació és de 56.084,44 euros, el seu valor segons els serveis tècnics municipals. Val a assenyalar que el pressupost base de licitació no inclou IVA ni impostos ni despeses posteriors aplicables a la transmissió. Quant a la subhasta, l’únic que es valorarà per adjudicar-la serà l’oferta econòmica. El termini per presentar propostes finalitzarà el 4 de setembre, mentre que l’endemà s’obriran els sobres.Amb el que l’ajuntament obtingui amb la venda de l’immoble preveu moblar la nova seu consistorial, estrenada l’any 2023 i pionera a l’utilitzar energia geotèrmica obtinguda de 21 pous excavats a més de cent metres de profunditat, amb els quals escalfa tant aquest com altres edificis públics de la localitat. Amb els diners restants, preveu també instal·lar panells solars a la teulada de l’edifici, a fi de reduir la factura elèctrica del consistori i amb la mirada posada en l’autosuficiència energètica.

L’alcalde va apuntar que qui adquireixi l’antiga seu del consistori per convertir-la en habitatge haurà de fer la cuina i el lavabo, mentre que la distribució actual de l’immoble compta amb dos habitacions i el pis superior són ara unes golfes. “La idea és que l’adquireixi algun particular, però la subhasta queda també oberta a promotors que vulguin arreglar-la amb la intenció de vendre-la a posteriori”, va explicar l’alcalde.