Balaguer ultima el procés per fer servir gas de purins en cases i negocis

L’empresa Cycle0 està ultimant els preparatius per començar a injectar biometà, un gas de consum domèstic i industrial generat a partir de purins, a la xarxa de distribució de Balaguer.

Aquesta és una de les primeres ocasions, tant a Catalunya com enal’Estat, que una planta de generació de biogàs a partir de residus ramaders es connecta a la xarxa de distribució que cobreix el subministrament a habitatges i empreses.Cycle0, amb seu a Londres, és la filial mitjançant la qual canalitza les seues inversions en els sectors industrial i energètic el fons Ara Partners, un empori que gestiona actius per valor de 8.000 milions d’euros i que opera des de Boston i Houston als Estats Units i des de Dublín a Irlanda.L’empresa explota la planta de generació de biometà de la granja de boví La Carbona, a Vallfogona de Balaguer, que és una de les dos existents a la localitat de la Noguera (l’altra és la de Torre Santamaria, gestionada per Axpo Ibérica i Sorigué) i que és el que connectarà la seua producció a la xarxa de distribució de Balaguer, que al seu torn gestiona Negdia, l’empresa de distribució de gas del grup Naturgy. Una vegada injectat, el biometà de Cycle0 es barrejarà amb el gas natural de Naturgy en el circuit de distribució per ser finalment consumit pels clients de la companyia gasística.L’ajuntament de Balaguer ja ha donat la seua autorització ambiental per poder construir el “punt de recepció, descompressió i injecció de biometà a la xarxa de distribució de gas natural”, van explicar fonts municipals.Paral·lelament, la Generalitat ha donat el seu vistiplau a les obres que Nedgia ha de portar a terme a la seua xarxa de gas per materialitzar la connexió al punt d’injecció de biometà de Cycle0.L’obra consisteix en la instal·lació d’un tub d’acer soterrat de 23 metres de longitud pel qual el gas circularà amb una pressió de 16 bars. El pressupost de l’actuació és de 264.255 euros.

La capital de la Noguera serà una de les primeres ciutats de l’Estat a consumir biometà

D’aquesta manera, l’empresa disposa d’un termini d’execució de dos anys per fer la connexió de les dos xarxes de canalització de gas, malgrat que atesa l’envergadura del projecte la previsió és que els treballs puguin estar acabats en un termini d’uns mesos.

