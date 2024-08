En l'aire el desplegament dels contenidors intel·ligents

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El desplegament dels nous contenidors amb targeta per a la recollida de residus a la Noguera podria demorar-se més d’un any. El consell comarcal, que gestiona la recollida selectiva de residus de tots els ajuntaments de la Noguera, excepte la fracció resta a Balaguer, haurà de repetir el concurs després que la Generalitat hagi tombat l’adjudicació del contracte a l’empresa ID&A, que el va guanyar al maig per un import d’uns 2 milions d’euros, IVA inclòs.

L’empresa MOBA, que va perdre el concurs per subministrar i mantenir els nous contenidors amb sistema de control d’accés, va presentar un recurs al Tribunal de Contractes de Catalunya, un ens de la Generalitat que resol els recursos en matèria de contractació. Va al·legar errors en la valoració d’alguns criteris d’adjudicació i va demanar que s’exclogués l’empresa vencedora del concurs. En concret, l’empresa fonamentava el seu recurs afirmant que hi ha aspectes de l’oferta d’ID&A que no van ser valorats en la seua, com la disposició d’un QR als contenidors que permet als ciutadans obrir-los. La recurrent també argumentava que va obtenir menys puntuació que la guanyadora en la valoració de l’accessibilitat del seu sistema, quan només requereix un correu electrònic per poder entrar a l’aplicació mòbil, mentre que en l’oferta d’ID&A és necessari un codi i un correu o telèfon.El 27 de juny passat, el tribunal va declarar la nul·litat no només de l’adjudicació i de l’informe tècnic de valoració, sinó de tot el concurs, atenent la impossibilitat de tornar a portar a terme una nova avaluació imparcial dels criteris d’adjudicació. Així les coses, la repetició del concurs podria demorar més d’un any el desplegament del nou sistema per a la recollida de residus. Per la seua part, fonts del consell comarcal van declinar donar la seua versió sobre l’esmentada resolució.

Targetes identificatives i transmissió de dades mòbils

Amb el nou sistema de contenidors amb què el consell substituirà els actuals, només es podran obrir pels veïns mitjançant targetes identificatives. Funcionaran amb una aplicació i estaran connectats a la xarxa de dades mòbils, amb la finalitat de facilitar la identificació dels usuaris. L’esmentat sistema pretén augmentar el reciclatge a la comarca, que actualment és del voltant del 44%, a fi d’assolir un 65%. El consell ja ha portat a terme una prova pilot a les Avellanes i Penelles.