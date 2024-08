Solés recupera pintures a l'ermita

Les bastides instal·lades en fases anteriors per recuperar les pintures barroques. - A.T.

L’ajuntament de Tiurana ha donat llum verda a una nova fase de recuperació de les pintures barroques de l’ermita de Solés i ja ha sotmès a informació pública la memòria valorada per invertir uns altres 18.000 euros, segons va explicar l’alcalde, Àngel Villarte. Aquestes pintures van ser descobertes el 2011 de forma casual quan tècnics del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya analitzaven les pintures murals de l’altar del santuari de la Mare de Déu per desxifrar-ne el contingut i consolidar aquest patrimoni. En aquell moment es va constatar que les parets mantenen intactes les pintures originals. L’ermita es va edificar al segle XVI i es va reformar i va ampliar en el XVII i el XVIII. Fa més de dos dècades es va reconstruir al seu entorn el poble de Tiurana després que el vell quedés negat sota les aigües de Rialb.

El 2014 l’ajuntament va tancar al culte temporalment el temple ja que els tècnics de la conselleria de Cultura van abordar els treballs de restauració en profunditat. Els experts que han analitzat les pintures els atribueixen un gran valor patrimonial, ja no només per l’estil, barroc del segle XVI al XVIII, sinó perquè en queden molt poques d’aquestes característiques. Segons Villarte, l’ermita és d’origen romànic però s’hi han portat a terme diverses intervencions al llarg de la història, per la qual cosa al temple conflueixen diversos estils arquitectònics i pictòrics. Va remarcar que en tots aquests anys s’han anat fent diverses fases de restauració “que han depès de les subvencions que l’Administració ens ha anat concedint”. Villarte va recordar que va ser gràcies a la intervenció de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) que es va aconseguir consolidar l’estructura de l’edifici, en molt mal estat, pel seu significat per reconstruir la nova Tiurana.