Una cita centenària que es reinventa

Publicat per Maria Molina Periodista

La Fira de Sant Bartomeu compleix aquest any 580 anys i és una de les més antigues de Catalunya. El rei Alfons IV el Magnànim li va concedir el 1443 aquest privilegi per reactivar l’economia després d’una important crisi econòmica, social, agrària i demogràfica. Des del seu inici s’ha basat sempre en la promoció dels seus productes de cultiu, locals i d’animals. A finals dels anys 70 la fira va incorporar un dels productes estrella durant anys: el meló de secà. Es va deure a l’augment de producció que va arribar a reunir una desena d’expositors només dedicats a aquesta fruita, per la qual cosa va passar a ser coneguda com a Fira del Meló. En aquest sentit, el 2015, després d’anys sense expositors, l’ajuntament va decidir tornar a denominar el certamen Fira de Sant Bartomeu, sense més ni més afegits, perquè el meló ja no era representatiu. A les últimes convocatòries només acudien entre dos o tres expositors degut al tancament d’explotacions agràries, la proliferació del regadiu i el tancament de negocis que va fer decaure aquesta activitat que també es va ressentir de la forta competència d’altres produccions foranes. No obstant, els productors de meló sempre tindran el seu lloc a la fira, va explicar l’alcalde, Francesc Puigpinós. Al seu torn, l’organització municipal va optar llavors per altres productes locals. Es va pensar en la mel, però també es va dedicar a la promoció de la carn de conill com a producte estrella en la gastronomia local el 2017. Un any després el certamen va tornar a fer un gir en el format per assegurar el futur. Llavors el consistori va apostar pels productes de proximitat i de qualitat que s’elaboren al municipi i pobles veïns com el vi, l’oli, els formatges i productes elaborats, sense deixar de banda el meló de secà, encara que la seua presència només va ser testimonial. Malgrat els canvis de format, la fira sempre ha comptat amb el suport del públic i de fet, sempre ha reunit milers de visitants al coincidir amb el mercat setmanal. En aquesta 580a edició, que es va celebrar el cap de setmana passat, es va estrenar la nova denominació. Es tracta de la marca Fira del Montsec per potenciar la producció artesanal elaborada al municipi i també en pobles veïns i està pensada per la regidora de Comerç i Turisme, Àngels López. Es convertirà en una eina més per divulgar la feina dels artesans. Puigpinós va indicar a més que tots els segons diumenges de mes es farà el Mercat del Montsec.