Demanen fotos de l'antiga sala de ball per estrenar la reforma de l'edifici

L’ajuntament de Térmens ha sol·licitat la col·laboració dels veïns que tinguin material gràfic i fotogràfic de l’antiga sala de ball, a l’edifici gairebé centenari de La Humanitària, per fer una exposició de com era l’immoble antigament, coincidint amb l’estrena de la primera fase de rehabilitació de l’equipament. L’ajuntament preveu instal·lar la llar de jubilats i una aula d’extensió universitària per a persones grans a la primera planta.

El pròxim dia 14 de setembre està prevista la inauguració de la reforma de l’edifici encara que la llar de jubilats no està previst habilitar-la fins al gener del 2025, va explicar l’alcaldessa Concepció Cañadell. “L’edifici està acabat encara que queda pendent el mobiliari. No obstant, la planta primera, amb una sala polivalent, que acollirà l’aula universitària, sí que es podrà utilitzar per a les entitats locals que la sol·licitin o tallers”, va assegurar.Així mateix, el projecte ha suposat una inversió de 534.000 euros, dels quals 341.000 procedeixen d’una subvenció del Puosc i la resta de les arques municipals. Al marge d’aquesta rehabilitació, el consistori també habilita l’antiga rectoria, en un edifici continu, com un centre de serveis per a persones grans dedicat a l’atenció integral.