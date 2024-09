Multa de 1.500 € per abocar runa a Balaguer

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Balaguer ha detectat un segon abocament de residus voluminosos des que fa dos setmanes va començar a intensificar la vigilància per erradicar aquest tipus de conductes incíviques. Ho va fer arran de la polèmica desencadenada per la detecció de més de mig centenar d’episodis d’abandó d’aquest tipus de rebutjos als carrers de la capital de la Noguera.

En aquesta ocasió, l’abocament va ser detectat al costat d’un camí en una zona propera a la ciutat, on des d’un camió s’estava llançant runa i altres materials de rebuig procedents d’una obra de construcció. “Aquesta actuació s’ha aconseguit gràcies a la intensificació de les mesures per part dels agents de la Guàrdia Urbana”, va informar la Paeria en un comunicat, en el qual assegura que “es continua treballant per millorar la situació de la gestió dels residus a la ciutat”.

La normativa municipal sobre aquesta matèria sanciona amb multes de 1.500 euros l’abandó de runa i de material de construcció. La quantia es pot arribar a duplicar en cas que el responsable dels residus sigui reincident o que l’abocament inclogui restes tòxiques.

Els policies locals imposaven el dia 25 d’agost a un grup de particulars la primera multa de 751 euros per l’abandó de mobles com butaques, un sofà, diversos matalassos i algunes calaixeres al carrer. Procedien del buidatge d’un pis.