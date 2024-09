Balaguer ret homenatge a Sauret, Puig Antich i Agulló per la Diada

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Balaguer va celebrar ahir l’acte institucional de la Diada de Catalunya commemorant el 125 aniversari del naixement de Joan Sauret, periodista i polític de Balaguer que el 1914 es va establir a Buenos Aires, va tornar a Catalunya el 1921 i va ser secretari de la Joventut Nacionalista de Balaguer. Sauret també va participar en el congrés fundacional d’ERC i amb aquest partit va ser elegit diputat a les eleccions al Parlament el 1932 per la província de Lleida.

En la jornada d’ahir Balaguer també va commemorar a l’església de Santa Maria els 50 anys de l’execució de l’anarquista Salvador Puig Antich i el 50 aniversari del naixement de Guillem Agulló, el jove valencià assassinat per joves d’extrema dreta el 1993. L’acte va estar encapçalat per l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, i va començar amb la hissada d’una senyera amb l’acompanyament musical de l’Orfeó Balaguerí. La commemoració va comptar amb la col·laboració de Jesús Agelet i Francesc Vilalta, de la companyia La Pertinent, que van llegir textos de Núria Cadenas i Joan Sauret. L’acte va oferir també una coreografia de la cançó que Joan Isaac va dedicar a la companya de Salvador Puig Antich, a càrrec de La Xemeneia i l’Escola Municipal de Música de Balaguer. La jornada va finalitzar amb ball de sardanes a la plaça Cecília de Comenges amb la Cobla 11 de Setembre.La Paeria de Balaguer ha organitzat avui a les 12.00 una ofrena floral al monument dedicat a la unitat de la llengua i al catalanisme, L’Escull. Aquest acte ha generat polèmica entre els partits independentistes al consistori (ERC, Junts i CUP), que no participaran en l’ofrena floral perquè consideren que la Diada és una jornada de reivindicació nacional i que l’ofrena a un monument dedicat a la llengua està fora de lloc ja que vol “dissimular i desvirtuar” el sentit de la Diada nacional de Catalunya. Han convocat un acte paral·lel a la muralla de Balaguer mitja hora abans de l’ofrena per posar de manifest les reivindicacions de l’Onze de Setembre.