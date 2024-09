La Fira d'Entitats de Balaguer creix i comptarà amb cinquanta expositors

Presentació de la FiraEntitats’24 ahir a Balaguer. - C C NOGUERA

La Fira d’Entitats de Balaguer, organitzada per l’àrea de Serveis Socials del consell de la Noguera amb la col·laboració de la Paeria, comptarà aquest any amb la participació de 50 associacions de la localitat de caràcter social, de lleure, cultural, salut o de col·lectius d’immigrants, entre d’altres. L’objectiu del certamen és enfortir els vincles entre les associacions i permetre a la ciutadania conèixer de primera mà el teixit associatiu de la ciutat. La plaça Mercadal de Balaguer acollirà el dia 13 d’octubre la fira en la qual hi haurà les parades informatives que oferiran una participació interactiva amb els visitants. A més, aquest any també s’habilitarà l’Espai Altaveu, amb un escenari per a actuacions i espectacles diversos durant el dia.

Un altre dels espais habilitats serà El món a les teves mans, amb associacions que difonen altres cultures, un espai per als més petits, tallers i l’àrea de Som Comunitat, per als serveis públics que treballen per a la comunitat. També està prevista la presentació del projecte Mira’m de l’associació Intress (Pisos d’Inserció Laboral per a Joves Migrants Sols) de Balaguer. A més, hi haurà sardanes, tallers i el sorteig d’una cistella solidària per recaptar fons per a la taula d’entitats.