La Mercantil de Balaguer obre la nova temporada teatral

La Sala Mercantil de Balaguer va presentar dijous la nova programació per a la temporada de tardor, que comptarà amb nou propostes que inclouran des de la música, el teatre, la dansa, les marionetes i el cine. L’estrena s’ha previst per al pròxim dissabte 28 de setembre i anirà a càrrec de La Ludwig Band, el grup de pop-rock i folk d’Espolla (Girona) que presentarà el seu últim àlbum, Gràcies per venir.

El programa continuarà el cap de setmana de l’11 d’octubre, quan està prevista l’estrena d’Una dona sense nom, un espectacle de producció pròpia de la Mercantil dirigit per Ferran Joanmiquel. Prèviament, el 6 d’octubre, la peça s’haurà estrenat al Festival Temporada Alta de Girona. Actualment, la sala de Balaguer es troba en plena preparació d’una nova obra pròpia, escrita i dirigida per Daniel J. Meyer, que preveu veure la llum el juny del 2025.Entre la resta d’espectacles, destaca Papers de la guerra (2 de novembre), de Lluc Castells i Pau Vinyals, així com L’illa del tresor, dels lleidatans Cia Inhabitants.Durant l’acte de presentació de la programació, l’organització de la Mercantil va destacar que en la temporada anterior es va assolir una mitjana del 91 per cent d’ocupació. Així mateix, van anunciar que de cara a aquesta tardor mantindran l’espai La Mercantil Jove, que oferirà tallers i funcions teatralitzades orientades al públic adolescent.