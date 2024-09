Pagesos de Balaguer volen mediar per posar fi a la 'guerra' de l'aigua

L’Associació de Propietaris Rurals de Balaguer, que agrupa desenes de pagesos i titulars de finques del terme municipal de Balaguer i que gestiona el vedat de caça de la capital de la Noguera, s’ofereix per mediar en el conflicte de l’aigua entre la Paeria de Balaguer i la comunitat de regants de la séquia del Cup.

Demanen acabar amb la “guerra” de l’ús de l’aigua de boca i la captació del riu Segre. L’entitat sol·licita també el compromís dels grups polítics amb representació a l’ajuntament per establir les bases d’un acord que s’haurà de complir “governi qui governi” a la Paeria. “No té sentit continuar amb aquesta baralla judicialitzada perquè el procés pot allargar-se i suposar un cost massa elevat per a les dos parts, regants i administració”, van dir alguns dels representants de l’entitat. Van afegir que cal arribar a un acord entre l’ajuntament de Balaguer i la comunitat de regants per “cedir” el que calgui en benefici de tothom. “Està clar que l’ajuntament ha de pagar per l’ús de l’aigua de boca i pel manteniment de la infraestructura, encara que existeixen moltes maneres de fer les coses, i els regants han de facilitar aquest procés i deixar captar l’aigua de boca. Cal arribar a acords per evitar que s’enquisti aquesta situació”, van explicar. L’entitat demanarà ara a la Paeria i als regants una cimera per trobar una solució definitiva al conflicte de l’aigua de boca.

El conflicte per l’ús de l’aigua és als jutjats i la Paeria capta aigua a través d’un decret

L’ús de l’aigua d’aquesta séquia ha estat objecte de conflicte durant anys entre la comunitat i l’ajuntament de la capital de la Noguera. Els regants reclamen que el consistori “participi” en el manteniment de la infraestructura hidràulica i pagui les mateixes taxes que abonen l’ajuntament de Menàrguens i la resta d’usuaris. Balaguer, tanmateix, manté que el seu proveïment no forma part de la comunitat ni té per què integrar-s’hi, ja que disposa de permisos per captar directament del riu Segre i també de la séquia del Cup. El consistori és partícip de la comunitat de regants com a propietari d’una parcel·la a la partida de les Franqueses per la qual paga les seues taxes. Fins a dia d’avui, la Paeria capta aigua de la séquia a través d’un decret emergència i els regants van recórrer l’ordre davant del jutge.