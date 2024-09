La Sentiu de Sió impulsa un centre BTT a la bàscula

L’ajuntament de la Sentiu de Sió convertirà l’antiga bàscula en un centre BTT, amb un pàrquing de bicicletes. L’objectiu del consistori és convertir-se en un referent a les comarques del pla d’aquesta modalitat de bicicleta de muntanya. La iniciativa s’emmarca en el projecte Ruta enogastronòmica Vall del Sió, que forma part de l’Actuació de Cohesió entre destinacions Catalunya, terra de sabors.Les obres preveuen una inversió de 42.047 euros i compten amb una subvenció dels fons Next Generation. El consistori de la Sentiu ha habilitat al municipi un recorregut BTT que discorre paral·lel al riu Sió al seu pas pel terme municipal. Aquest nou centre permetrà als usuaris de la ruta de la Vall del Sió, que engloba una quinzena de municipis de la Segarra, Urgell i Noguera, disposar d’una instal·lació completa que inclou serveis, una zona de reparació de bicis i una altra de rentat i un magatzem. Segons assenyala el primer edil de la Sentiu, Josep Torres, també s’està treballant en la creació de noves rutes BTT per la zona i no es descarta obrir una agrobotiga.

Per una altra banda, Torres va afegir que la proximitat del municipi amb la Serra d’Almenara, on s’organitzen activitats com l’Open BTT, permetrà ampliar l’oferta amb aquest equipament per als amants de la bicicleta de muntanya. La previsió és que abans d’acabar l’any les obres ja hagin finalitzat i ja pugui obrir-se al públic aquest equipament.