Uns 300 joves busquen oportunitats de treball al món rural

Uns 300 joves de batxillerat i cicles formatius de sis centres educatius de la Noguera i un del Segrià participen en l’onzena edició del programa Arrenca, dirigit a joves i empresaris de la comarca per a la recerca d’oportunitats laborals al món rural. Facilita que joves identifiquin i analitzin les possibilitats que ofereixen les empreses de la comarca i puguin orientar el seu futur amb garanties, així com minimitzar la tendència a la despoblació de les zones rurals.

Els joves assistiran, durant un mateix dia, a un taller pràctic (a escollir entre Màrqueting digital en negocis rurals, Gestió del temps, Gestió comptable i fiscal, Com parlar en públic o Marca Personal) i dos visites a empreses del territori. En paral·lel, també està prevista una xarrada d’un empresari que explicarà el seu projecte. Els centres educatius de la Noguera que aquest any s’han adherit a Arrenca són cinc instituts: Ciutat de Balaguer, Almatà de Balaguer, Vedruna de Balaguer, Els Planells d’Artesa de Segre i Ermengol IV de Bellcaire d’Urgell, a més de l’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer, a part de l’institut d’Almenar. Les empreses procedeixen de diferents sectors, com l’agroalimentari, el turístic o el de la construcció.