Cap de setmana ple de màgia a Montgai

Montgai Màgic va obrir ahir la jornada de sessions de Màgia Solidària dedicades a persones amb diversitat funcional. Totes les sessions es van organitzar per l’ONG Mags per l’Esperança i hi van participar més de 200 persones vingudes de diversos centres coordinats a través d’Allem de Lleida, va explicar l’alcalde de la població, Jaume Gilabert. Són Talma de Juneda, Acudam de Mollerussa, l’Estel de Balaguer, Aspros de Sidamon i Lleida, Alba de Tàrrega, Tremp i Guissona, Sant Joan de Déu d’Almacelles, Ilersis de Lleida i Amisol de Solsona. Va acabar amb la Gala Solidària en què es van recaptar fons destinats a l’ONG.

El programa va començar dijous amb sessions de màgia per a més de 300 alumnes de les escoles d’Alcarràs, Ponts, Artesa de Segre i Montgai. Continuarà avui amb diverses actuacions i l’obertura del Mercat Màgic amb tallers infantils per als més petits, malgrat que també s’han organitzat per a un públic adult. Des de les 10 del matí i fins a passada la mitjanit s’han programat diversos actes pels carrers i places de la població durant tot el cap de setmana. Diversos mags actuaran per demostrar la seua habilitat en jocs de mans i prestidigitació. Montgai Màgic també oferirà un mercat de productes artesans i de proximitat amb una vintena d’expositors i l’ajuntament ha habilitat el recinte de les piscines per a les persones que vulguin acampar durant el cap de setmana.

Avui dissabte l’encarregat d’inaugurar el certamen serà el Mago López a partir de les 17.00 hores. La seua especialitat és fer màgia amb qualsevol objecte quotidià però, sens dubte, l’espectacle més esperat serà el del mag de nacionalitat belga Sebastien Dethise, un il·lusionista que combina la màgia amb el circ i el món dels pallassos.La clausura anirà a càrrec del mag Javier Botiga, campió de màgia l’any 2018 a Corea, amb la seua especialitat en mentalisme. En aquests quatre dies de màgia una cinquantena de mags oferiran els seus espectacles programats en 120 funcions distribuïdes en catorze punts diferents de la població amb diferents escenaris en carrers i places.