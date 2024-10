Balaguer detecta més estafes virtuals i delictes contra la llibertat sexual

Balaguer va celebrar ahir la junta local de seguretat en la qual es van repassar les actuacions dels diferents cossos de seguretat que operen a la ciutat. L’alcaldessa, Lorena González, va explicar que els Mossos d’Esquadra van destacar un increment dels delictes contra la llibertat sexual, especialment en l’àmbit familiar. D’aquesta manera, la primera edil va fer una crida perquè la població ajudi les víctimes a denunciar aquest tipus de situacions i que les forces de seguretat puguin actuar de manera més eficient. Un altre dels punts rellevants també va ser l’increment de les estafes virtuals.

Els Mossos han creat un departament específic per gestionar aquest tipus de delictes al tractar-se d’una problemàtica creixent i adverteixen la població de la necessitat de prendre mesures, especialment amb missatges falsos suposadament enviats per entitats bancàries. En referència al cos de Bombers, van apuntar que aquest any ha estat positiu ja que no s’han registrat incendis forestals de gran importància. Les pluges d’estiu i primavera han contribuït a reduir el risc d’incendis, mantenint la massa forestal en bon estat. La Guàrdia Urbana va destacar una reducció dels delictes relacionats amb el trànsit, el consum d’alcohol i drogues.