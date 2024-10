Balaguer demana al Govern desencallar l'autovia a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, va demanar ahir a la consellera d’Economia, Alícia Romero, que la Generalitat inclogui el 2025 una partida pressupostària perquè es materialitzi l’autovia entre Lleida i Balaguer “una vegada per sempre”. González va explicar a la consellera durant una visita de Romero a la capital de la Noguera que la ciutat necessita millors comunicacions per tenir les mateixes oportunitats que altres territoris. La Generalitat va encarregar aquest estiu un estudi per decidir com millorar la mobilitat a la C-13 entre les dos ciutats. Sis empreses es van presentar al concurs, que està pendent d’adjudicació.

L’alcaldessa va demanar també més finançament per portar a terme polítiques d’habitatge i que la ciutat formi part del pla territorial que impulsarà el Govern per augmentar el lloguer assequible. “Mirarem quins solars, tant públics com privats, hi ha disponibles per incloure’ls al pla”, va dir González. Un altre dels temes tractats va ser el de l’escola Mont-roig. L’alcaldessa va reclamar que des del Govern es tinguin en compte les addendes previstes entre Generalitat i Educació i va recordar que va demanar un préstec de 2,8 milions per finançar les obres “i estaria bé anar rebent les aportacions compromeses” a mesura que comencin. Finalment, González va recordar el compromís de la futura seu provincial dels Rurals al solar que la Paeria cedirà a l’avinguda Francesc Macià. D’altra banda, la consellera va visitar ahir també la planta de biogàs que Alcarràs Bioproductors ha impulsat en aquesta localitat. El va qualificar de “projecte estratègic” i va argumentar que la iniciativa “millora la rendibilitat econòmica del sector primari i contribueix a diversificar-ne l’activitat”. Va recordar que els terminis d’amortització del préstec de 3 milions que rebrà la planta de l’Institut Català de Finances són més llargs que els de la banca privada i que les condicions són més favorables amb els avals, la qual cosa és “importantíssima” perquè “els ramaders promoguin i gestionin les plantes”.