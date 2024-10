Desarticulada a Balaguer una organització dedicada al tràfic de persones amb fins d'explotació sexual

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de persones amb fins d'explotació sexual a Balaguer, ha detingut tres dels seus responsables i ha alliberat a nou possibles víctimes. La investigació es va iniciar arran d'una denuncia presentada a través del Servei d'Atenció a Víctimes Tràfic de Persones on una persona manifestava conèixer dones que havien estat captades, traslladades i acollides en un club nocturn i en un prostíbul de la capital de la Noguera, per ser explotades sexualment. Després de mesos d'investigació, i amb l'aval judicial, la policia va escorcollar aquests dos locals i van trobar vuit treballadores sexuals –tres en situació administrativa irregular–.

En ser entrevistades, els agents van localitzar indicis que indicaven que les dones eren víctimes del tràfic de persones i de prostitució coactiva. Les dones van manifestar que volien anar a dependències policials per rebre informació, assistència i protecció.

Les afectades van assegurar haver patit unes condicions laborals abusives, tractes degradants, que les havien obligat a fer serveis sexuals tot i estar malaltes, tenir limitada la seva llibertat, viure sota un estricte control i se'ls havien tret els seus passaports personals.

A més, van explicar que als locals es portaven a terme activitats relacionades amb delictes contra la salut pública. Elles van assegurar que van ser captades als seus països d'origen i van ser recollides a l'aeroport de destí. Posteriorment, les van traslladar al club o al prostíbul per ser explotades sexualment fins que poguessin pagar el deute amb aquells que havien facilitat el viatge.

En els escorcolls es van intervenir 135 pastilles contra la disfunció erèctil, petites quantitats de cocaïna, marihuana i metanfetamina, bàscula i instruments per al tall de substàncies estupefaents per a la seva posterior venda i distribució, així com 23.550 euros en efectiu.

La policia va detenir tres persones per presumptes delictes de tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual, prostitució, contra els drets dels ciutadans estrangers, contra la salut pública, contra la intimitat i la pròpia imatge i per pertinença a organització criminal. Els arrestats van ser traslladant a dependències policials de Lleida i van passar a disposició judicial, qui va decretar el seu ingrés a presó.