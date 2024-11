Artesa de Segre apuja la taxa de la brossa de 99 a 135 €

L’ajuntament d’Artesa de Segre ha donat llum verda a un increment del 35 per cent de la taxa de recollida de les escombraries, que passarà dels 99 euros als 134,9. L’ordenança inclou una reducció del 50 per cent de la taxa per a les famílies amb ingressos baixos i introdueix nous trams per als habitatges d’ús turístic, diferenciant els que ofereixen fins a deu places dels que en tenen més. L’alcalde, Francesc Puigpinós, va apuntar que també s’ampliarà el padró dels solars urbans contribuents per incloure els que estan sense edificar i a partir del 2025 pagaran la taxa, ja que se’ls consideren “usuaris potencials del servei”.

Serà de 44,53 euros. Va afegir que per incentivar l’ús de la deixalleria, es preveu una bonificació de la taxa per a les persones que utilitzin aquest servei amb regularitat, amb descomptes d’entre el 4 i el 10 per cent segons la freqüència d’ús, fet que es regula a través d’un carnet que expedeix el consell. Pel que fa als locals comercials buits, que mai han pagat una taxa, ara hauran d’abonar 60,47 euros, i els locals amb activitat en pagaran 159. A més, per als residus comercials, l’ens comarcal ha establert un sistema de recollida porta a porta per evitar el col·lapse dels contenidors d’ús domèstic i per ser més eficients.