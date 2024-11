El consell contracta vuit persones desocupades durant un any

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell de la Noguera ha contractat vuit persones desocupades en el marc del programa Treball i Formació. Es tracta de vuit persones que estaven sense feina des de feia temps, més grans de 52 anys i beneficiaris de la renda garantida de ciutadania. Tenen un contracte d’un any per fer tasques de manteniment, sanejament i millora d’equipaments i serveis públics als pobles d’Àger, Albesa, Algerri, Artesa, Bellmunt, Cubells, Baronia, Ivars de Noguera, les Avellanes, Montgai, Ponts, Penelles, la Sentiu, Térmens, Torrelameu, Vallfogona, Vilanova de l’Aguda i Gerb. També s’ha contractat una persona com a auxiliar administrativa per a atenció al públic, arxivament i documentació del consell. Aquest programa està finançat pel SOC, la conselleria d’Empresa i el Servei Públic d’Ocupació Estatal.