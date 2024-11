Albesa invertirà 300.000 euros en un any per museïtzar la vila del Romeral

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Albesa invertirà en un any 300.000 euros en el projecte per museïtzar el jaciment de la vila romana del Romeral, que implicarà la recuperació de mosaics, renovar la senyalització i il·luminar els espais per facilitar les visites nocturnes, especialment a l’estiu, per portar a terme activitats temàtiques o recreacions històriques. L’alcalde, Antoni Balasch, va explicar que les intervencions més imminents inclouen la consolidació de la zona de les termes, la instal·lació de la nova senyalització i plafons informatius, així com la creació d’un espai audiovisual, en què es projectaran continguts sobre la història de la vila romana. Balasch va apuntar que també es recuperaran els mosaics que han estat restaurats i que són al Museu de Lleida, perquè es puguin “veure en el seu espai original i que quedin exposats de manera permanent”. El seguirà l’adequació del peristil (jardí interior) per recrear el que era un antic claustre romà.

El consistori ha rebut una ajuda de Cultura de 95.000 euros, que se suma a altres subvencions de l’IEI i de la Diputació de 144.000 euros, a més d’aportacions pròpies del consistori. Les primeres actuacions ja estan adjudicades i s’iniciaran en les properes setmanes, segons va confirmar el primer edil de la localitat.