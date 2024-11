El Parc Astronòmic del Montsec assoleix la descarbonització total amb la posada en servei d'un sistema d'aerotèrmia

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Parc Astronòmic del Montsec (PAM) ha posat en servei aquesta setmana una nova instal·lació d'aerotèrmia per produir aigua calenta per a calefacció. Amb aquesta actuació, el centre d'astronomia assoleix la descarbonització total de la seva activitat i preveu estalviar en emissions directes fins a 17 tones de diòxid de carboni equivalent anuals. La nova instal·lació d'aerotèrmia, que substitueix l'antiga caldera de gasoil, s'alimenta amb energia elèctrica d'origen solar. A banda, el PAM ha instal·lat també la primera planta fotovoltaica de les explotacions d'FGC Turisme, que permetrà cobrir un 22% del consum elèctric del Parc.

Junt amb la renovació del sistema de calefacció, el PAM ha instal·lat també la primera planta fotovoltaica de les explotacions d'FGC Turisme, amb una potència instal·lada de 15kWp, que funcionarà en règim d'autoconsum i permetrà cobrir un 22% del consum elèctric del Parc Astronòmic. Aquesta instal·lació de producció elèctrica permetrà generar al voltant d'uns 26.000 kWh/any, que correspon a un aprofitament del 97% de l’energia produïda per la planta fotovoltaica. La inversió de l'equip d'aerotèrmia i la planta fotovoltaica ha estat de 91.000 euros.

La descarbonització del Parc Astronòmic del Montsec és una de les fites que ha anunciat el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, durant la reunió de la Comissió Assessora del PAM, celebrada aquest dilluns al vespre a Àger. Ruiz ha destacat "el paper de Ferrocarrils al Pirineu perquè som una part important de l'activitat econòmica i tenim una responsabilitat amb l'equilibri territori i la sostenibilitat. La descarbonització de l'Astronòmic forma part d'aquest compromís d'FGC".

A la Comissió Assessora també s'han donat a conèixer les bones xifres assolides en la darrera edició del Festival d’Astronomia, celebrat el del 31 d'octubre a 3 de novembre d'aquest any. 1.039 persones han visitat el festival, un esdeveniment que ha aconseguit captivar les persones visitants amb una programació intergeneracional i una àmplia gamma d'activitats diürnes i nocturnes.

Aquesta edició s'ha caracteritzat per la seva transversalitat, incorporant noves disciplines com el circ i la màgia, a més d'accions artístiques com "Nous Mons". Aquesta aposta per la interdisciplinarietat ha enriquit el festival i ha demostrat que l'astronomia pot connectar amb altres formes d'expressió artística, creant una experiència única per als visitants.

Activitats fins al 6 de gener

El Parc Astronòmic manté les seves portes obertes fins al 6 de gener, amb activitats com el 14è Cicle de Música sota les Estrelles, un esdeveniment original i únic que fusiona l'astronomia i la música en un dels cels més foscos de Catalunya, al municipi d'Àger. El darrer concert del cicle es farà el dissabte 23 de novembre. Es tracta de l'espectacle "Entre estels i cometes" a càrrec d'Inuits, grup de música pop-rock independent de Sidamon. Es duran a terme dues sessions, a les 19 h i a les 20 h.