Albergs rurals per combatre la despoblació i la falta d'allotjament a l'Os de Balaguer

Os de Balaguer va estrenar fa poc més d’un any l’alberg municipal com un recurs turístic més i de passada, contribuir a complir un objectiu fonamental: evitar la despoblació al municipi. El consistori va apostar per convertir l’antiga seu de l’ajuntament en un alberg degut principalment a la falta d’allotjament turístic a la zona. “Hi ha excel·lents cases rurals i també el monestir de les Avellanes, però no existia aquest tipus d’oferta que proporciona un alberg municipal”, va dir l’alcaldessa, Estefania Rufach.

Va afegir que un altre dels objectius va ser que l’equipament pogués donar ocupació a persones de la localitat, a més de millorar l’oferta turística de la vall i també en l’àmbit de la restauració, per la qual cosa s’ha tret a concurs la gestió de l’alberg i del restaurant.

Segons Rufach, des del consistori no s’oferia el servei de menjador i “ara es vol donar més protagonisme al restaurant i oferir menús, no només als qui s’allotgen a l’alberg, sinó també a la gent del poble”, va dir. Va afegir que la gestió ha estat adjudicada a una família de la localitat, que té l’oportunitat de crear una petita línia de negoci i “això també afavoreix la creació de nous llocs de treball”.

Enguany ja hi han passat més de 200 persones i 50 ho van fer el 2023. “Estem satisfets amb la demanda, especialment en primavera i estiu, i això afavoreix el turisme de la comarca.”

El despertar turístic de la Noguera, amb una creixent oferta d’atractius, ha d’anar acompanyat d’una bona cartera d’allotjaments i de serveis, i els albergs rurals són un primer pas en aquesta línia.

A la Noguera són diversos els municipis que han optat per obrir un equipament d’aquestes característiques, la gestió de les quals és municipal, i ja sumen més de 173 places. Es tracta de l’alberg de la Rectoria de la Torre de la Baronia de Rialb (37 places), l’alberg Los Hermanos de Ponts (40 places), El Galliner de Penelles (19 places), un altre a Montgai que s’estrenarà ben aviat amb 10 places, el de la Vall d’Àger amb 45 places, la gestió del qual porta una empresa i l’alberg d’Os de Balaguer, que compta amb 22 places. A aquest tipus d’allotjament turístic més econòmic cal sumar les vuit cases de colònies que hi ha a la comarca, dos de les quals també són municipals: la de Verge de Salgar de Foradada amb 40 places o El Niu d’Ivars de Noguera, que tenen 52 places.