Inicien el pas inferior al baixador de Térmens

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha iniciat els treballs de renovació del baixador de la línia del tren de la Pobla a Térmens, que tindrà un pas sota les vies, rampes adaptades per a persones amb mobilitat reduïda i escales fins a l’andana. Les obres compten amb un pressupost de 880.000 euros i la construcció d’aquest túnel inclourà l’adequació dels accessos i de l’entorn del baixador, des del carrer la Sucrera fins a l’andana a l’avinguda Sant Jordi. Ferrocarrils va suprimir l’any passat el pas a nivell de la C-13 a la localitat.

La construcció de l’accés sota les vies comportarà que la setmana que ve, dissabte dia 30 de novembre i diumenge dia 1 de desembre, hi haurà afectacions al servei de tren entre Lleida i Balaguer. Els trens que circulin entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur mantindran els horaris habituals.

D’altra banda, l’operadora oferirà un servei alternatiu per carretera amb autobús entre les estacions de Balaguer i Lleida Pirineus. La instal·lació del pas inferior requerirà aixecar un tram de les vies del tren per col·locar l’estructura de formigó de tres metres d’ample i dos i mig d’alt que s’utilitzarà com a pas inferior, i per això hi haurà afectacions al servei de tren durant el cap de setmana.

Actualment, les obres que es porten a terme no afecten la circulació dels trens entre el Segrià i la Noguera, ja que es fan treballs preparatoris, als carrers de l’entorn i els accessos.

La previsió és que les obres s’allarguin fins a la primavera. Aquesta actuació, amb la ronda de la Sucrera que es va inaugurar l’any passat, forma part del projecte de supressió del pas a nivell de la línia de tren a la carretera C-13.