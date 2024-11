Àger cobrarà 5 euros per accedir amb cotxe al congost de Mont-rebei

A partir de la primavera que ve Àger cobrarà 5 euros per vehicle i 2 euros per motocicleta per accedir al congost de Mont-rebei des de la zona de la Pertusa. El consistori ja ha instal·lat una barrera d’accés al camí i s’ha senyalitzat la zona amb informació de la nova regulació, que es preveu aprovar aquest desembre. Evitar massificacions de visitants i regular la capacitat d’acollida d’aquest espai són alguns dels objectius del consistori a partir de Setmana Santa.

L’alcaldessa, Mireia Burgués, va apuntar que en la sessió plenària es donarà llum verda a l’ordenança que marcarà els preus i els usos permesos en aquest enclavament natural. L’actuació ha comptat amb una inversió de 37.600 euros, finançats amb ajuts del fons Feder de 14.633 euros i del departament d’Agricultura de 19.397 euros, que també inclou la senyalització. La regulació contempla la reserva online d’aparcament a través d’una aplicació mòbil i el web turístic, que facilitaran informació a temps real de l’estat d’ocupació de la zona habilitada com a pàrquing, amb una capacitat per a cinquanta vehicles.

Burgués va afegir que a la mateixa barrera de seguretat hi haurà un codi QR per als que no hagin reservat prèviament i en cas que hi hagi plaça “podran entrar i pagar allà mateix”, va dir. Va afegir que els veïns del municipi tindran l’accés lliure a l’enclavament i que disposaran d’una identificació que els permetrà passar sense cap tipus de limitació. Per a Burgués la regulació permetrà frenar la pernoctació o l’acampada en aquest paratge. “Hem d’afrontar una gestió correcta d’aquest espai al voltant del pantà que cada any visiten milers de persones, al tractar-se d’una de les principals entrades al congost de Mont-rebei, a peu del Noguera Ribagorçana.” La mesura se sumarà també a la regulació dels usos de la zona del moll turístic de l’embassament de Canelles a Corçà, utilitzat per empreses turístiques.

Reserva de pàrquing online per anar al congost

Abans de la Setmana Santa vinent entrarà en vigor el nou sistema de reserva online a través d’una app i el web turístics per disposar d’una plaça d’aparcament a la zona de la Pertusa d’Àger per accedir des d’allà a peu al congost de Mont-rebei. Els veïns del municipi tindran l’accés lliure.

Usos permesos i regulació de l’enclavament

El consistori preveu aprovar aquest desembre l’ordenança municipal per regular aquest enclavament natural que visiten cada any milers de turistes. La normativa inclourà els usos del moll turístic a Canelles i vol frenar la pernoctació a la zona i les acampades.

Altres iniciatives en zones naturals de Lleida

La iniciativa d’Àger es suma a les que ja han implantat altres municipis i entitats de Lleida que gestionen espais naturals per evitar possibles aglomeracions de turistes i la massificació. Regulen i cobren Camarasa, la Baronia de Rialb, la Val d’Aran, el Parc Natural de l’Alt Pirineu i les comarques del Jussà i el Solsonès.