Els nous contenidors intel·ligents amb targeta, a partir del febrer

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Noguera ha tornat a licitar el concurs per subministrar i mantenir els nous contenidors d’escombraries amb sistema de control d’accés amb targeta per 1,9 milions. Ho fa després que la Generalitat tombés l’adjudicació del contracte a la firma ID&A, que va guanyar al maig per un import de dos milions i després d’un recurs d’una altra firma al·legant errors en la valoració d’alguns criteris d’adjudicació després del que va demanar que s’exclogués l’empresa vencedora del concurs. El gerent del consell, Jordi Oronich, va apuntar que el desplegament del sistema s’allargarà ara almenys fins al febrer o març. La comarca preveu substituir els actuals contenidors d’escombraries dels municipis per altres que els veïns només podran obrir amb targetes identificatives. La majoria dels alcaldes així ho van sol·licitar després de l’èxit de les proves que es van portar a terme als municipis de Penelles primer i les Avellanes i Santa Linya després, que van duplicar el percentatge de la recollida selectiva al passar del 40 al 81 per cent. Aquest canvi està previst que es financi amb una ajuda de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) de 460.000 euros i fons propis del consell. El cost d’implantació d’aquest canvi dels dipòsits de totes les fraccions excepte el vidre, ascendeix fins als 2 milions.