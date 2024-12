Àger regularà l’accés al congost de Mont-rebei amb tarifes i reserva online

A partir de la pròxima primavera, els visitants que desitgin accedir a l’impressionant congost de Mont-rebei des de la zona de la Pertusa, en el municipi d’Àger, Espanya, hauran de pagar una tarifa d’entrada. Segons ha anunciat el consistori, es cobraran 5 euros per vehicle i 2 euros per motocicleta.

L’Ajuntament ja ha instal·lat una barrera d’accés al camí i ha senyalitzat la zona amb informació sobre la nova regulació, que es preveu aprovar aquest desembre. L’objectiu principal és evitar la massificació de visitants i regular la capacitat d’acollida d’aquest encantador espai natural a partir de Setmana Santa.

Detalls de la nova ordenança

Mireia Burgués, alcaldessa d’Àger, va assenyalar que en la pròxima sessió plenària es donarà llum verda a l’ordenança que establirà els preus i els usos permesos en aquest enclavament natural. L’actuació ha comptat amb una inversió de 37.600 euros, finançats amb ajuts del fons Feder de 14.633 euros i del departament d’Agricultura de 19.397 euros, que també inclou la senyalització.

La regulació preveu la reserva online d’aparcament a través d’una aplicació mòbil i el web turístic, que proporcionaran informació en temps real sobre l’estat d’ocupació de la zona habilitada com a pàrquing, amb una capacitat per a 50 vehicles. Burgués va afegir que a la mateixa barrera de seguretat hi haurà un codi QR per a aquells que no hagin reservat prèviament i, en cas que hi hagi plaça, "podran entrar i pagar allà mateix", va dir.

Accés lliure per als veïns

Els residents del municipi tindran accés lliure i disposaran d’una identificació que els permetrà passar sense cap tipus de limitació. Per a l’alcaldessa, la regulació permetrà frenar la pernoctació o l’acampada en aquest paratge. "Hem d’afrontar una gestió correcta d’aquest espai al voltant del pantà, que cada any visiten milers de persones, en tractar-se d’una de les principals entrades al congost de Mont-rebei, a peu del Noguera Ribagorçana," va afirmar.

Altres mesures de regulació a la zona

La mesura se sumarà també a la regulació dels usos de la zona del moll turístic de l’embassament de Canelles a Corçà, utilitzat per empreses turístiques. Aquestes accions busquen preservar i protegir els espais naturals de la regió, mentre es fomenta un turisme sostenible i respectuós amb el medi ambient.

El congost de Mont-rebei , una joia natural

El congost de Mont-rebei és un impressionant congost excavat pel riu Noguera Ribagorçana, que separa les províncies d’Osca i Lleida. Amb parets verticals que assoleixen els 500 metres d’altura, aquest paratge ofereix paisatges d’una bellesa singular i acull una gran biodiversitat. El congost és una popular destinació per als amants del senderisme, l’escalada i la naturalesa en general.