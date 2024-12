Renoven el paviment de carrers del nucli urbà i del polígon de Balaguer

La Paeria de Balaguer ha iniciat aquesta setmana els treballs per renovar el paviment de diferents carrers del nucli urbà i del polígon industrial Camp Llong. L’edil d’Urbanisme, Guifré Ricart, va explicar que els treballs s’han iniciat al carrer Almatà, a la zona de la variant, i al carrer Sanahuja. Va apuntar que està previst actuar a l’avinguda Comtes d’Urgell i al passeig de l’Estació, entre la plaça Pau Casals i la plaça la Sardana.

A l’avinguda Comtes d’Urgell, a més de renovar el paviment, també es reorganitzarà la zona d’aparcament per millorar la seguretat del lloc. Es canviarà el sentit de les places de pàrquing que hi ha actualment en bateria per aparcaments en línia. Segons Guifré, aquesta actuació no és una reparació sinó que es tracta d’una reforma integral del paviment en aquests trams de la via pública. “Els més urgents segons la diagnosi de l’oficina tècnica municipal.”

També està previst que a partir de la setmana vinent s’iniciï la renovació a la zona del polígon industrial. La Paeria estudia contractar una empresa externa per fer reparacions puntuals en clots i forats, per reforçar el treball de la brigada i tenir el paviment en bon estat.