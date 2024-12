El Col·lectiu Sardanista de Balaguer busca mecenatge per recaptar 18.000 euros

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Col·lectiu Sardanista de Balaguer ha firmat aquesta setmana un acord de col·laboració amb la Fundació Universal de la Sardana amb l’objectiu de facilitar la captació d’ajuts i mecenatges. L’entitat de Balaguer preveu per a l’any que ve un pressupost de 18.000 euros, i tal com assegura, només serà possible si a més de les quotes dels socis també s’impliquen institucions, veïns i teixit empresarial. Des del col·lectiu van apuntar que l’acord permetrà que totes les donacions que es facin aquest desembre podran gaudir d’avantatges fiscals, ja que els donatius es canalitzaran a través de transferències a aquesta fundació. Concretament, les persones físiques es podran acollir a una reducció del 80 per cent de l’import del donatiu a la declaració de l’IRPF, i les persones jurídiques es podran acollir a una reducció del 40 per cent de l’import del donatiu en l’Impost de Societats.

La campanya es fa a través de donatius a partir de 50 euros, i s’allargarà fins a finals d’aquest mes. Segons expliquen, preveuen recaptar l’import equivalent a una de les quinze actuacions que està previst que es programin durant l’any vinent a la capital de la Noguera. S’ha contactat amb empreses de Balaguer i les associacions de comerciants de la ciutat.