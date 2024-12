Prop de 90 anys de presó per narcotràfic per a 31 persones vinculades a tres clans familiars de Balaguer

Fort desplegament policial a l'Audiència de Lleida durant la vista de conformitat per a 31 acusats condemnats per narcotràfic.Roger Segura / ACN

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Prop de 90 anys de presó per narcotràfic i multes que sumen gairebé 7 milions d'euros. Aquesta és la condemna que l'Audiència de Lleida ha imposat aquest divendres a 31 persones vinculades a tres clans familiars de Balaguer i que van ser arrestades el maig del 2021 arran d'una investigació dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil. El judici havia de durar diverses setmanes, però finalment la Fiscalia i les defenses han arribat a un acord de conformitat per aplicar-los els atenuants de dilacions indegudes i drogoaddicció, i reduir-los la pena. La sentència ha establert condemnes d'entre 1 any i 6 anys i tres mesos de presó. Durant l'operatiu es van confiscar 20 quilos de cocaïna, 12 d'heroïna, 1,2 quilos de MDMA i 55 de marihuana.

Durant la vista de conformitat a l'Audiència de Lleida, una de les acusades ha quedat absolta i hi ha un altre individu que no s'ha presentat a les dependències judicials i continua encausat per aquests fets.