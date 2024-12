'Caçats' a Tàrrega després d'assaltar una botiga de telefonia a Balaguer

Publicat per Albert Guerrero Periodista Laia Pedrós Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van arrestar la matinada de Nadal a Tàrrega dos homes de 26 i 30 anys, veïns de l’àrea metropolitana de Barcelona, com a presumptes autors de l’assalt a una botiga de telefonia de Balaguer, segons ha pogut saber aquest diari. Els dos individus van fugir amb un vehicle però van poder ser interceptats per agents de la policia catalana, que van recuperar el botí. Van ser arrestats com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força. Es dona la circumstància que el febrer passat ja hi va haver un assalt similar en aquest establiment, situat al carrer Urgell de la capital de la Noguera.

Els fets van tenir lloc de matinada. Concretament, a les 4.08 hores els Mossos d’Esquadra van ser alertats d’un robatori en una botiga de telefonia en la qual havia saltat l’alarma. Fins al lloc van acudir diverses patrulles que van comprovar que amb una tapa de claveguera havien trencat un dels vidres de l’aparador de l’establiment i havien sostret diversos telèfons mòbils. La policia va desplegar un dispositiu per les carreteres que surten de la capital de la Noguera. Poc després, a la C-53, a l’altura de Vilagrassa, una patrulla va detectar un vehicle sospitós que va fugir davant de la presència policial i es va iniciar una persecució en direcció a Tàrrega. A l’avinguda Barcelona de la capital de l’Urgell, el cotxe es va parar i de l’interior van sortir dos ocupants que es van amagar. Tanmateix, els policies van aconseguir arrestar-los. Els agents van trobar al vehicle mitja dotzena de mòbils. La investigació continua oberta i no es descarta que els arrestats, que tindrien antecedents, siguin imputats d’altres casos. A més, es dona la circumstància que aquesta botiga ha patit quatre robatoris en els últims tres anys. En el del febrer, van sostreure mòbils de gamma alta valorats en uns 5.000 euros.