Ampliar el pont de Sant Miquel i el carrer Urgell a Balaguer costarà quatre milions

Ampliar el pont de Sant Miquel de Balaguer i millorar el carrer Urgell costarà al departament de Territori quatre milions d’euros. És una inversió que farà la Generalitat abans de cedir el tram urbà de quatre quilòmetres de la C-12 i de la carretera C-148a a la Paeria de Balaguer i l’ajuntament de Vallfogona de Balaguer. L’empresa pública Infraestructures ha tret a licitació per 274.000 euros la redacció del projecte que contempla la millora del ferm, de la senyalització de tot el tram i una nova organització de les zones d’aparcament del carrer Urgell i de l’Hostal Nou, consensuat amb els ajuntaments. L’edil d’Obres de la Paeria de Balaguer, Guifré Ricart, va apuntar que l’actuació també contempla un nou col·lector d’aigües pluvials separada de la xarxa actual, ja que actualment és unitària i el col·lector és insuficient quan es registren pluges abundants.

La carretera travessa el riu Segre al nucli urbà de Balaguer a través del Pont de Sant Miquel. La calçada, de sis metres d’ample, resulta suficient per a la seguretat del trànsit rodat, no obstant, les voreres, que són d’un metre d’ample, són estretes per als vianants. Per això, es contempla ampliar la plataforma del pont per tenir dos voreres de dos metres als dos costats del viaducte.

El projecte de millora també contempla un nou col·lector d’aigües pluvials al carrer Urgell

Una vegada les obres estiguin acabades, la Generalitat preveu transferir aquestes vies als ajuntaments de Balaguer i Vallfogona.

“Després de les obres, tot el tram urbà de la carretera i el pont passaran a ser de l’ajuntament de Balaguer, mentre que el tram de via des de l’hospital fins a la rotonda de la Creu Roja a Vallfogona de Balaguer”, va dir Ricart.

La Paeria de Balaguer va sol·licitar un informe per valorar totes les opcions possibles per guanyar seguretat al pont de Sant Miquel després de diverses queixes veïnals i accidents de trànsit, ja que la calçada és molt estreta per al pas de dos vehicles. Aquestes opcions de millores passaven per suprimir les voreres, construir sortints, un en cada costat del pont, o convertir el pont en una via de sentit únic. L’informe va avalar la construcció de dos sortints que permetessin alhora ampliar les voreres. En referència al carrer Urgell, també s’ordenaran les places de pàrquing i l’encreuament amb la via del tren de la Pobla.

