Restauren el rellotge de l'església i les campanes tornen a marcar les hores

L’antic rellotge del campanar de l’església de Sant Miquel de Vallfogona de Balaguer torna a marcar les hores després de décades sense funcionar. Ho fa després de finalitzar els treballs de restauració que va impulsar l’associació cultural El Xop en col·laboració del consistori. Un dels membres de l’entitat, Arnau Galitó, va explicar que s’ha restaurat l’esfera original del rellotge, les agulles i s’ha renovat tot el cablatge, ja que s’ha instal·lat un sistema digital “que controla automàticament i activa els martells que faran repicar les campanes”.

I és que el municipi també tornarà a estrenar el repic de les tres campanes per marcar les hores. Es tracta de tres campanes instal·lades en vertical que fa més de cinquanta anys van deixar de sonar. Durant anys, un enregistrament d’aquest so s’ha reproduït per megafonia.

L’associació El Xop va recaptar fons per a la recuperació, juntament amb el consistori

Finalment, després de mesos de treball, es preveu que el 15 de febrer es faci la inauguració del rellotge, restaurat per la firma Carvajal d’Alcoletge, i el repic de les campanes amb un acte públic a les set del vespre a l’església de Sant Miquel. L’acte comptarà amb un concert familiar a càrrec de Pau Elias, que combina l’aigua amb música.

L’entitat va iniciar una campanya per preservar aquest patrimoni històric i salvaguardar els tocs de les campanes. S’han invertit 10.000 euros en la recuperació del rellotge i la digitalització de les campanes, que han estat finançats amb aportacions veïnals, de l’entitat i el consistori.

L’església de Vallfogona de Balaguer, d’estil neoclàssic, té un campanar de planta quadrada i està coronat per les tres campanes instal·lades en vertical.