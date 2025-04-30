Quatre detinguts a Balaguer acusats d'un robatori violent
La víctima sortia d'un garatge amb el cotxe i un dels individus l'ha distret per agafar-li la bossa
Quatre homes d'entre 28 i 47 anys han estat detinguts a Balaguer com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts d'onze del matí d'aquest dimarts, en un aparcament a l'avinguda dels Països Catalans del mateix municipi. Una veïna sortia amb el seu vehicle, quan un desconegut li ha fet senyals perquè parés, mentre li deia que havia perdut alguna cosa. Ella s'ha aturat i ha baixat del cotxe i l'individu li ha assenyalat unes monedes a terra, uns metres enrere. Mentre les recollia, l'individu li ha obert una porta del cotxe i li ha sostret la bossa de mà.
Dues persones que han vist el fet han començat a cridar per alertar la dona i s'han apropat al lloc per ajudar-la. Entre tots tres han intentat impedir que el lladre marxés amb la bossa de mà, però aquest els ha agredit, ha pujat dins d'un vehicle que l'esperava i ha fugit del lloc.
Un cop els Mossos han tingut coneixement del fet han muntat diversos dispositius de control a les carreteres de la zona. Poc després, una patrulla ha vist el vehicle sospitós i els agents han intentat aturar-lo. El conductor ha fet cas omís de les indicacions i des del cotxe han llençat una bossa de mà i el vehicle ha fugit.
Finalment, dues patrulles han aconseguit interceptar-lo i l'han fet aturar. Dins del turisme hi havia quatre ocupants. Una vegada identificats, s'ha comprovat que acumulaven nombrosos antecedents i la majoria tenia vigents ordres de recerca o detenció.
A dins del cotxe s'ha localitzat la documentació, targetes bancàries i objectes personals que la dona duia a la bossa. Tots quatre han quedat detinguts per la presumpta participació en el robatori.
Està previst que els quatre detinguts passin aquest dimecres a disposició judicial a Balaguer.