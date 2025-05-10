Algerri recull 10.000 kg a l’any d’escombraries d’altres pobles
Confien en la instal·lació dels contenidors tancats per posar fi a aquesta pràctica. Alfarràs reclama als veïns una bona gestió dels residus
L’ajuntament d’Algerri recull cada any entre 10 i 12 tones d’escombraries que tiren veïns forans a les seues illes de contenidors, principalment als destinats a rebutjos no reciclables pròxims a la carretera C-26. Així ho va explicar l’alcalde, Miquel Plensa, que va afegir que, des que es va implantar la recollida d’escombraries porta a porta a pobles del Segrià el 2017, s’ha incrementat considerablement aquest volum de deixalles foranes.
“Majoritàriament es tracta de veïns d’Almenar i Alfarràs que passen per Algerri i aprofiten per tirar les escombraries”, va afirmar. Va afegir que fins i tot van haver de retirar contenidors de l’àrea de pícnic dels pescadors, molt pròxima a Alfarràs, “perquè cada vegada que buidàvem els contenidors tornaven a quedar plens en qüestió d’hores”.
Una situació similar es dona a Ivars de Noguera, on també s’han detectat escombraries d’altres municipis, especialment d’Alfarràs i també d’Almenar. “No disposem dels mitjans necessaris per instal·lar càmeres i poder sancionar els infractors per intentar posar fi a aquesta problemàtica. Tampoc tenim agents per enxampar els autors in situ”, va dir. Malgrat això, va assegurar que en alguna ocasió sí que s’havien trobat amb veïns d’altres pobles i se’ls havia recriminat la seua actuació. Plensa va recordar que el consell de la Noguera està tramitant la instal·lació dels nous contenidors intel·ligents a partir de la tardor vinent i s’anirà implementant aquest sistema en diferents fases per tots els municipis de la comarca. “Amb l’arribada dels contenidors amb clau serà més difícil que tirin les escombraries al nostre poble”, va dir. Va afegir que també s’aprovarà un nou règim sancionador per multar aquest tipus de comportaments incívics.
“Al final serà cada poble el que decideixi el tipus de sanció que posarà, però la normativa ens ha de permetre frenar aquests comportaments”. El consell comarcal va adjudicar per 1,4 milions la instal·lació dels nous contenidors, que tindran accés amb clau amb targetes identificatives.
Precisament, l’ajuntament d’Alfarràs ha advertit els veïns a través d’un ban de l’obligació de gestionar els residus “exclusivament” a través del sistema de recollida porta a porta, al conèixer que s’estan tirant rebutjos de veïns d’Alfarràs a pobles com Ivars de Noguera i Algerri.
Adverteixen, en aquest sentit, que aquesta pràctica és totalment inadmissible i perjudica el bon funcionament dels serveis de recollida dels residus. Així, Plensa va destacar que el consistori d’Algerri ha de pagar per les 100 tones de residus que entren a l’abocador, el cost dels quals supera els 95 euros per cada una, i 10 són foranes.