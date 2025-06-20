18 dotacions dels Bombers treballen en un foc forestal en una zona d'accés difícil a Vilanova de Meià
Les flames se situen a l'àmbit del Montsec de Rúbies, a la comarca de la Noguera
18 dotacions dels Bombers de la Generalitat, 13 de les quals terrestres i 5 aèries, treballen des de tres quarts de set de la tarda d'aquest divendres en un incendi situat en una zona d'accés difícil al municipi de Vilanova de Meià, a la comarca de la Noguera.
En concret, els efectius del cos d'emergències treballen per a l'extinció de les flames a l'àmbit del Montsec de Rúbies. Un alertant ha explicat als Bombers que ha vist com queia un llamp i com posteriorment s'aixecava la columna de fum. Els efectius a l'indret expliquen que el foc no es mou i confien poder-lo estabilitzar amb celeritat.