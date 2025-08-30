Cangurs públics per als 30 municipis de la Noguera
A través de l’àrea d’Igualtat i Feminisme del consell, que ha arribat a un acord amb tots. Adjudicat el servei fins a final d’any a una empresa
Els trenta municipis de la comarca de la Noguera estan adscrits al servei de cangurs públics dins de la iniciativa Temps per a cures, temps per a tu que la Generalitat va crear fa tres anys i que l’organisme comarcal coordina a través de l’àrea d’Igualtat i Feminisme, segons va explicar la seua responsable, Maricel Segú.
El servei s’ha adjudicat recentment a l’empresa Associació Reintegra per un import que s’acosta als 17.000 euros i per un termini que finalitzarà a finals d’any, pendent d’un nou acord amb la Generalitat, va indicar Segú. Està dirigit a nens i adolescents entre 0 i 16 anys i l’objectiu és alliberar temps per a les famílies, sobretot a les dones, ja que la societat continua assignant-los a elles les tasques de cura. Un temps que podran utilitzar per participar en el mercat laboral i en la vida social i política, i també per disfrutar del temps de lleure, d’aprenentatge personal o d’autocura.
Segons Segú, “no es tracta d’un servei de llar d’infants que ja s’ofereix fora de l’activitat escolar, sinó d’un local amb professionals obert durant algunes hores al dia perquè les famílies puguin deixar-hi els seus fills quan sorgeixen imprevistos o fins i tot per prendre un cafè amb tranquil·litat”.
Així mateix, poden oferir casals d’estiu o activitats les primeres hores del matí, abans de l’inici de l’horari escolar, mitjançant contacte previ amb les famílies interessades.
D’altra banda, Segú va explicar que s’ha arribat a un acord amb tots els municipis de la comarca perquè aportin un local on es puguin portar els nens i nenes.
En el cas de la capital, Balaguer, es troba a l’avinguda Pere III. L’empresa contractada per prestar aquest servei ofereix els serveis d’un coordinador i dos monitors amb una jornada setmanal de 18.95 hores repartides en dies feiners. “Amb cada poble s’ha firmat un acord específic atenent la quantitat de nens i joves que hi ha en cada municipi.”
Aquest servei de cangurs públics ja s’ofereix en altres comarques com el Segrià, on va començar el 2022 i s’hi van adscriure una desena de poblacions. Al seu torn, les Garrigues també utilitza el servei de cangurs públics per atendre menors des de principis de març del 2023, any en què es van apuntar també una desena de pobles.