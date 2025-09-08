Mobilització a Balaguer en l'inici del curs escolar
Les famílies han obligat a retardar avui l’entrada a les aules com a protesta.
A Balaguer l’inici del curs ha estat marcat marcat per la mobilització de famílies d’alumnes de l’escola Mont-roig pel retard a les obres del nou edifici, sense començar malgrat els compromisos de la Generalitat adquirits fa més de dos anys.
El nou curs escolar comença avui per a gairebé 61.000 alumnes d’Infantil, Primària i ESO de Lleida, i més d’1,6 milions a tot Catalunya. Respecte a l’any passat a les comarques del pla hi ha tres grups més d’I3 (524), 4 de Primària (1.095) i un d’ESO (632). A les comarques de l’Alt Pirineu i Aran hi ha 259 d’Infantil i Primària i 91 a l'ESO.