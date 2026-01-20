El Castell del Remei inaugura una ruta fotogràfica d'imatges fetes durant la Guerra Civil a Ponent
Just al Castell, fa 87 anys va explotar un polvorí que va deixar 87 víctimes mortals
El Castell del Remei, al terme de Penelles (Noguera), ha acollit aquest dimarts la inauguració d'una nova ruta fotogràfica amb material que el fotògraf Francesc Boix va fer durant la Guerra Civil a les comarques de Ponent. En aquest espai s'hi ha instal·lat cinc plafons informatius i dos monòlits amb instantànies del conegut com a fotògraf de Mauthausen acompanyades d'informació del pas de la guerra en aquest espai. La presentació ha coincidit amb el 87è aniversari de l'explosió del polvorí del 20 de gener del 1939, un succés que va deixar 87 víctimes mortals, de les quals 81 militars i 6 civils. A més del Castell del Remei, la ruta també transcorre per Vilanova i Santa Maria de Meià, Linyola, Baldomar i Vilanova de la Barca
La nova ruta fotogràfica recull instantànies que Francesc Boix va capturar amb la seva càmera el 1938 mentre seguia les tropes republicanes a les comarques de Ponent. Una part destacada de les imatges se situen al Castell del Remei, on Boix va retratar soldats, membres de l'Exèrcit de la República fent maniobres amb gasos i treballadors de la finca, així com activitats lúdiques com concursos de natació i balls dels soldats amb noies de l'Aliança Nacional de la Dona Jove.
Els plafons del Castell del Remei també recullen imatges gràfiques de l'explosió del polvorí de fa just 87 anys. La matinada del 20 de gener de 1939 va explotar un polvorí als magatzems de la finca, que feia pocs dies havia ocupat l'exèrcit franquista. El succés va deixar 87 víctimes mortals, de les quals 81 militars i 6 civils.
A la presentació de la ruta hi ha assistit uns dels supervivents de l'explosió, Jordi Roiger, que als seus 95 anys encara recorda amb claredat aquell dia. "Recordo l'explosió, el meu germà i jo dormíem al costat d'una paret que va caure sobre nostre i a mi em va partir el cap", relata Roiger.
Per la seva banda, la presidenta de la Fundació Castell del Remei, Mireia González, ha parlat de "dia històric per al Castell del Remei" i ha afegit que els nous plafons contribueixen a "preservar" la memòria històrica de l'espai.
L'acte s'ha concentrat a l'Espai Lucilla Atilia del celler, ja que la pluja ha impedit portar a terme el recorregut guiat previst pels diferents plafons i monòlits instal·lats. La presentació ha anat a càrrec de Pol Galitó, expert en la Guerra Civil espanyola i autor dels continguts de l'itinerari que impulsa el Memorial Democràtic de Catalunya i que està gestionat per l'Ajuntament de Penelles amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Ilerdencs.