Neix la iniciativa 'Apadrina un conill de bosc' per millorar la biodiversitat del Pallars Jussà

Amb l'objectiu de preservar i fomentar la diversitat d'espècies de flora i fauna d'ambients agrícoles i de bosquines l'entitat Salvatgines ha posat en marxa la campanya 'Apadrina un conill de bosc', 'Apadrina una guatlla' o 'Apadrina una caixa niu'. A la zona l'Aspre de Gavet de la Conca, al Pallars Jussà, és on ha construït les últimes tres vedrunes per millorar l'hàbitat del conill de bosc i afavorir els depredadors que tenen el conill com aliment. L'Albert Cereza, de Salvatgines, ha explicat que la densitat del conill de bosc a la Conca de Tremp és molt baixa i "ningú el percep com una amenaça". L'actuació s'ha fet en un terreny municipal on també s'ha reforestat i s'hi han col·locat caixes niu per afavorir una microreserva.

L'encàrrec de la reforestació al terreny l'Aspre de Gavet de la Conca el va fer l'Ajuntament i s'hi han plantat un centenar d'arbres i arbustos per crear un bosquet i afavorir la comunitat d'aus i convertir-lo en una zona de refugi i cria perquè tot es vagi equilibrant.

Cereza ha explicat que el gran duc està desapareixent del Pallars Jussà, mentre a altres zones de Catalunya està creixent i ha parlat de la disponibilitat de conills com una de les possibles causes. Amb la construcció de vedrunes es vol fomentar la cria i que se'n formi una petita colònia. Quan Cereza parla d'una petita colònia no parla de més d'una vintena d'exemplars i ha insistit que el conill de la plana de Lleida no té res a veure amb el conill de bosc que és més petit i cria molt menys i rarament viu al costat dels camps de conreu.

La idea de fer totes aquestes accions és poder ensenyar al públic en general i a les escoles com es gestiona una finca per millorar-ne la biodiversitat i que acabin sent zones més òptimes per la fauna.

Campanya d'apadrinament

La campanya d'apadrinament contempla aportacions voluntàries o apadrinaments que van des dels 20 als 30 euros que es destinen a diferents reserves que Salvatgines té al Pallars Jussà. Apadrinant un amfibi la persona col·labora amb la restauració d'una antiga bassa de reg, perquè serveixi de zona de cria per amfibis.

Apadrinant una caixa niu se n'instal·la una per afavorir la població de mussol comú, rata cellarda o ratpenats de bosc. Apadrinant una guatlla s'afavoreix tècniques de maneig per tal d'afavorir la presència de guatlles és una determinada finca. I amb cada apadrinament d'un conill s'alliberarà un conill de bosc en una determinada microreserva per tal d'enriquir l'ecosistema amb aquesta peça. L'apadrinament és de 30 euros i n'hi ha deu de disponibles.