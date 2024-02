Isona comença una campanya per esterilitzar una colònia de més de 150 gats de carrer

detail.info.publicated acn

Isona ha passat en un sol any de tenir un cens de 50 gats de carrer a més de 150. Aquest fet s'ha convertit en un problema per la població i l'Ajuntament ha decidit posar-hi fre amb una campanya d'esterilització que ha començat aquesta setmana. Paral·lelament, es crearan tres punts d'alimentació al poble per concentrar els animals en un mateix indret. A altres nuclis del municipi com Conques també hi ha colònies de gats que també s'esterilitzaran. Aquestes accions suposaran per l'Ajuntament d'Isona i Conca Dellà uns 20.000 euros. L'instint caçador d'aquests animals fa que ecològicament sigui un problema perquè cacen ocells, rèptils o amfibis de tota mena, segons Miquel Arilla, cap dels Agents Rurals del Pallars Jussà.

Jeannine Abella, alcaldessa d'Isona, ha explicat que costarà revertir aquesta situació donat que solament que quedi un gat sense esterilitzar ràpidament creixerà altre cop la colònia.

Aquest és el primer cop que l'Ajuntament ha fet una campanya d'esterilització al municipi. Abella ha dit que s'ha fet arran de les queixes veïnals per l'augment de la població de gats i els problemes que han començat a generar.

L'alcaldessa ha manifestat que aquesta campanya d'esterilització massiva de gats anirà acompanyada d'una ordenança sancionadora. Esperen no haver-la d'aplicar, ha dit, però si volen controlar la població de gats i s'alimenten fora dels punts habilitats, s'haurà de sancionar qui ho faci.

Les veïnes que s'encarreguen ara d'alimentar els gats a prop dels seus carrers seran les mateixes que de manera voluntària es faran càrrec dels punts d'alimentació que habilitarà l'ajuntament.