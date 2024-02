Projecten 43 bungalous més al càmping de Talarn

El càmping Gaset de Talarn projecta oferir fins a 61 bungalous, amb la instal·lació de 43 que s’afegirien als 18 que ja té. Així consta en un pla urbanístic que promou l’empresa per modernitzar les seues instal·lacions i adaptar-les a la normativa. En aquest cas, el promotor planteja augmentar els allotjaments fixos i les places d’estacionament a canvi de reduir les parcel·les en les quals s’instal·laran tendes de campanya.

El projecte inclou també un nou àmbit amb una superfície de prop de 5.000 metres quadrats en terrenys de la seua propietat entre la carretera C-13 i la línia del tren de la Pobla de Segur, en els quals planteja una àrea de pàrquing per a caravanes d’aproximadament 2.000 metres quadrats i una zona d’uns 2.400 metres quadrats per a activitats de lleure i esport. Malgrat incrementar la superfície total, la capacitat per acollir turistes es reduirà, al passar de 550 a 528, segons consta en la documentació a informació pública.

Lleida compta amb un total de 63 càmpings que sumen unes 22.800 places, segons dades de la Diputació

La pràctica totalitat de càmpings de les comarques de Lleida han promogut plans urbanístics a instàncies de la Generalitat, a fi d’adequar-los a les normes urbanístiques, ambientals i sobre inundabilitat. Molts dels propietaris aprofiten aquest procés per planificar canvis a les seues instal·lacions a fi de modernitzar-les i adaptar-les als gustos dels turistes, la qual cosa sovint inclou la instal·lació de bungalous. El sector ha constatat que té una demanda molt superior a la de les parcel·les d’acampada i que acostumen a vorejar el ple en períodes vacacionals.La província compta amb un total de 63 càmpings que sumen 22.749 places, segons les últimes dades disponibles del Patronat de Turisme de la Diputació. El Pallars Sobirà és líder amb el 34% dels llits de càmpings a Lleida, amb 7.842. Tan sols la Vall de Cardós, Sort i Espot concentren el 22% de les places. Al Sobirà el segueixen la Val d’Aran (3.069 places), l’Alt Urgell (2.625), el Solsonès (2.319), la Cerdanya lleidatana (2.139), el Jussà (1.794), la Noguera (1.455) i la Ribagorça (1.080). Al Segrià en consten 111, però són d’un establiment tancat (el Racó d’en Pep), i a Gósol hi ha 315 places. Els càmpings són la segona tipologia d’allotjament pel que fa a nombre de llits, només superats pels pisos turístics.