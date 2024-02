Llimiana rehabilita l'església i critica que no ho faci el bisbat

L’ajuntament de Llimiana ultima la reparació d’una part de la coberta de l’església romànica, datada al segle XI i una de les més grans de tot el Pirineu català. L’alcaldessa, Maria José Pérez, va explicar que s’actua en una de les zones en les quals mai s’han dut a terme reformes ni treballs de manteniment. “Era necessari i urgent arreglar-la per evitar mals majors”, va assegurar.

La primera edil va criticar la inactivitat del bisbat d’Urgell en el manteniment del temple de la Santa Maria, del qual és propietari, va afirmar. Va explicar que el deteriorament de part de la coberta ha obligat el consistori a “donar prioritat a aquesta actuació davant d’altres obres municipals perquè el bisbat no feia res”. “O fèiem aquests treballs o deixàvem que empitjorés la coberta i això hauria provocat filtracions i goteres, la reparació de les quals és molt més costosa”, va explicar. Va criticar que siguin els ajuntament els que s’hagin de fer càrrec del manteniment de temples parroquials. Va afegir que la diòcesi atorga una ajuda de 2.400 euros per a obres, sigui quina sigui la magnitud de la intervenció. Pérez va valorar que, si el bisbat no vol tenir cura de les esglésies, les hauria de cedir als municipis. “Ara no toca invertir en edificis dels quals no som propietaris”, va dir. El consistori de Llimiana ha comptat amb una ajuda del departament de Cultura i del de Presidència per afrontar el cost d’aquestes obres, que supera els 100.000 euros.

L’església de Santa Maria o de la Verge de la Cinta està considerada una de les joies del romànic català al comptar amb tres absis que serien els més alts de Catalunya, conservats en part a causa d’una edificació annexada que els amagava i que van ser recuperats el 1991. És de planta basilical, amb tres naus, cobertes amb volta de canó semicircular. La nau central és més alta que les laterals.