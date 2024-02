L’ajuntament de Rialp ha convocat la tercera edició del concurs de microcontes, el tema central del qual aquest any serà La Dona i la idea que reivindica, la celebració del 8 de març. La data límit per presentar els originals és el 29 de febrer. Hi haurà tres categories obertes a la participació dels alumnes de primària, de primer d’ESO fins als 25 anys i per a tots els empadronats i residents a Rialp.