El nonilfenol no frena l'arribada de turistes

Rialp ha rebut aquest cap de setmana almenys tants turistes com l’anterior, malgrat la prohibició de beure aigua de l’aixeta i utilitzar-la per cuinar, arran d’una anàlisi que va trobar en el subministrament la presència de nonilfenol, un component químic utilitzat en detergents industrials. Dels 5 pobles afectats (vegeu les claus), aquest és el que rep més visitants a l’hivern al tenir l’estació d’esquí de Port Ainé. Les pistes van rebre ahir uns 3.000 esquiadors, mentre que establiments d’hostaleria i restauració del poble van assegurar que no havia disminuït la clientela. Ainoha Gresa, del restaurant Albus, va explicar que l’únic canvi ha estat haver d’utilitzar l’aigua embotellada que els va subministrar l’ajuntament per cuinar. Olga Arcos, del bar The Pinxos, va explicar que utilitza una cafetera domèstica per poder omplir-la d’aigua mineral, ja que la professional la pren de la xarxa. “Avisem els clients que tardem una mica més”, va dir.