Una cinquantena de persones es concentren davant d'Educació a Tremp pel tancament d'una línia d'infantil

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una cinquantena de persones s'han concentrat davant dels serveis territorials d'Educació a l'Alt Pirineu i Aran, a Tremp, per reclamar que no es tanqui una línia d'I3 i 1r a l'escola Valldeflors de Tremp. L'AFA de l'escola pública ha denunciat que el curs 2023-2024 ja es va impedir a tres famílies amb infants nascuts el 2018 matricular els seus fills a I5 i se'ls va obligar a fer-ho a l'escola concertada i catòlica del municipi. Les famílies lamenten que un cop obertes les preinscripcions no possibiliten fer-hi 1r de l'escola pública. Per tot això, reclamen possibilitar a totes les famílies la matrícula dels seus infants al grup d'I3 de l'escola pública, no tancar la segona línia i respectar les ràtios.

El document que han fet arribar a Educació també sol·licita; obrir la possibilitat de preinscripció i matrícula per al grup de 1r de la pública per al curs 2024-2025. Reobrint així la línia que va tancar el curs passat, impossibilitant a famílies optar per una escola pública laica.

L'AFA entén que només d'aquesta manera es garanteix el dret a l'educació que volen per als infants i perquè "el principi de la llibertat de culte és oposat al fet d'obligar a anar a una escola catòlica".

Les famílies han rebut el suport dels sindicats USTEC-STEs, CCOO, CGT, Intersindical i Professors de Secundària. Tots lamenten el tancament d'una línia a l'escola pública en favor de l'escola privada-concertada. Els sindicats consideren "un atac" a l'escola pública que "és l'única que pot garantir una educació laica, inclusiva i de qualitat". Exigeixen que es mantingui les dues línies I· a l'escola pública de Tremp i denuncien que no es poden "practicar tancaments preventius" a la pública i mantenir oberts els grups a l'escola concertada. Per tot, encoratgen tots els agents a iniciar un cicle d'accions i mobilitzacions per aturar aquest tancament de línies.