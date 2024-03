Reobre al públic la cova dels Muricecs de Llimiana

Un investigador descarregant dades del sensor de temperatura instal·lat recentment a la cova dels Muricecs de Llimiana.Cedida a l'ACN per Adrià Lòpez

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Llimiana, al Pallars Jussà, l'entitat ambientalista Renatura Pirineu i el Grup de Recerca BiBio, han signat un acord de custòdia per la gestió i protecció de la cova dels Muricecs, cavitat que conté una de les colònies de ratpenats més importants de Catalunya, espècie en perill d'extinció. Per aquest motiu l'any 2007 l'Ajuntament va regular l'accés a la cova situada a la serra del Montsec, al congost de Terradets. A la cova s'ha detectat la presència de l'espècie ratpenat de peus grossos, ratpenat rater gros i ratpenat de ferradura mediterrani, tres espècies amenaçades a Catalunya. L'acord permetrà compatibilitzar la conservació dels muricecs amb la realització de visites guiades, després d'uns anys de tancament de la cova.

Renatura Pirineu, amb l'assessorament científic del Grup de Recerca BiBio, fa uns anys que du a terme el seguiment de la colònia de voliacs en el context del Programa de Seguiment de Ratpenats. Aquest seguiment ha permès constatar que Muricecs és un important punt de cria del ratpenat de peus grossos (Myotis capaccinii) i el ratpenat rater gros (Myotis myotis), dues espècies amenaçades i d'alt interès per la conservació a Catalunya. Recentment, també s'hi ha detectat la presència del ratpenat de ferradura Mediterrani (Rhinolophus euryale) una altra de les espècies més amenaçades del nostre territori.

Les visites que a partir d'ara es facin tindran l'objectiu principal de sensibilitzar la població sobre l'interès de la conservació d'aquests animals.

Els acords de custòdia són una important eina de gestió i conservació del patrimoni natural, acordats entre la propietat d'un espai natural (en aquest cas l'Ajuntament de Llimiana) i entitats de custòdia per pactar la manera de conservar un determinat espai de gran valor ecològic o patrimonial.

A més, la importància de la conservació de la cova i la colònia de ratpenats, ha esperonat una col·laboració entre investigadors portuguesos i catalans, dins del col·lectiu "National Geographic Explorers", per instal·lar sensors de temperatura permanents i automàtics a Muricecs, com a prova pilot d'un gran projecte de seguiment de temperatures en ambients subterranis.

El caràcter pioner d'aquest acord entre la propietat d'un refugi de quiròpters, una entitat ambientalista i un centre de recerca obre tot un ventall de possibilitats per replicar-lo en altres indrets del país, contribuint a la conservació d'aquests animals tan amenaçats, que tenen un paper clau en els ecosistemes i són altament beneficiosos pels humans, tant pel seu paper de consumidors d'insectes que poden esdevenir plagues agrícoles, com per la seva funció de bioindicadors de l'estat de salut dels ecosistemes.