Obriran pisos per a la tercera edat després d'anys d'obres i tràmits

La cooperativa sense ànim de lucre Actua, gestora dels pisos tutelats Residencial Germans Farrero de Rialp, ha anunciat la posada en marxa d’aquest equipament de propietat municipal després d’anys d’obres i tràmits. L’obertura estarà precedida per unes jornades de portes obertes els dies 28 i 29 de març, des de les 10.00 fins a les 14.00 hores. Ara per ara no hi ha places concertades amb la Generalitat i el consistori estudia fórmules de col·laboració amb el Govern.